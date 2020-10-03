Trump'ın danışmanı: Başkan halsiz ve nefes almakta biraz zorlanıyor

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Yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandıktan sonra dün akşam "tedbir amaçlı" hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın nefes darlığı çektiği ve halsiz olduğu iddia edildi.

Trump'ın danışmanlarından biri CNN'e yaptığı açıklamalarda, "Bu çok ciddi" dedi. İsmi gizli tutulan danışman, "Trump'ın yorgun, halsiz ve nefes almakta biraz zorlandığını" dile getirdi.

Konuya yakın bir başka kaynak da Beyaz Saray yetkililerin başkanın sağlığından endişe duyduğunu bildirdi. Üst düzey bir hükûmet yetkilisi, "Şimdilik durumu fena değil, ancak işlerin çabuk değişebileceğinden korkuyoruz" diye konuştu.

Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgisi olan bir kaynak da ABD liderinin durumunun First Lady Melania Trump'dan daha kötü olduğunu doğruladı.

Trump, yaşı ve kilosu nedeniyle risk grubunda bulunuyor.