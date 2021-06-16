Trump'ın damadı ve eski danışmanı Kushner, Trump dönemini anlatacağı kitap için anlaştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner, Trump'ın başkanlığı dönemini anlatacağı bir kitap için anlaşmaya vardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Broadside Books isimli muhafazakâr yayınevi, Kushner'ın Trump başkanlığı döneminde yaşadıklarını anlattığı kitabının 2022'nin başında çıkacağını söyledi.

Kushner'ın bir süre önce bu anı kitabı üzerine çalışmaya başladığı, kitapta Orta Doğu'dan ceza adaleti reformuna, hatta pandemiye kadar çok sayıda olayla ilgili anıları olacağı belirtildi. Anlaşmanın maddi boyutu açıklanmadı.

Broadside, Kushner'ın kitabıyla ilgili "Kitabı, açık ve eksiksiz bir şekilde yönetimi anlatacak ve kapalı kapılar ardından yaşananlara yer verecek" açıklamasını yaptı.

Trump döneminin ardından eski ABD Başkanı Donald Trump dâhil olmak üzere çok sayıda isim yaşadıklarını anlattıkları kitaplar çıkarıyor.