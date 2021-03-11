Trump'ın damadı Kushner kitap yazmaya hazırlanıyor

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner'ın Beyaz Saray'da Trump dönemiyle ilgili bir kitap yazmayı planladığı öğrenildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Jared Kushner'ın Trump dönemi Beyaz Saray'ı anlatacağı bir kitap yazmaya hazırlandığını söyledi.

Kitabın Trump döneminde yaşanan bazı gelişmeleri ele alsa da asıl 2020'de İsrail, Sudan, Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan Abraham Anlaşmaları sürecini anlatacağı belirtildi. Geçen Ağustos ayında duyurulan Abraham Anlaşmaları, Birleşik Arap Emirlikleri'yle İsrail arasında yıllardır varılan ilk barış anlaşması olmuştu. Kushner, anlaşmanın görüşmeleri sırasında kilit rol oynamıştı.

Kaynaklar, Kushner'ın "Övgü toplama peşinde olmadığını, tarihi bir içerik sunarak Trump dönemi Beyaz Saray'ında çalışmanın nasıl olduğunu okuyucuların anlamasını amaçladığını" söyledi.