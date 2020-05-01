Trump’ın Çin’e yeni gümrük vergisi tehdidi dünya piyasalarını sarstı

ABD Başkanı Trump’ın Koronavirüs’ün Wuhan’daki bir laboratuardan çıktığını öne sürüp Çin’den yapılan ithalata yeni gümrük vergileri koyacağı tehdidini savurması, dünya borsalarını düşürdü. Trump, virüsün Wuhan’daki virüs laboratuarından çıktığından büyük oranda emin olduğunu söyleyerek, bu konudaki kanıtları gördüğünü ama şu anda açıklamasının mümkün olmadığını belirtti. Çin’in virüs konusundaki sorumluluğuna yönelik neler yapabileceğini incelediğini belirten Trump, “Gümrük vergileri koyabilirim” dedi. Trump’ın açıklaması, Koronavirüs salgınından ağır darbe alan dünya ticaretinin daha da yavaşlayacağı endişesinin yayılmasına neden oldu. Bunun etkisiyle Asya ve Avrupa borsaları Cuma günü sert değer kayıpları yaşadı.