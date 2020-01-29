Trump'ın 'başları ağrıyor' dediği askerlerin sayısı artıyor: İran'ın saldırısı sonrası 50 ABD'liye 'beyin yaralanması' tanısı konuldu

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak 8 Ocak'ta Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırısında beyin yaralanması teşhisi konulan asker sayısının 50'ye çıktığını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada bu sayının 34 olduğu belirtilmişti.

Pentagon Sözcüsü Thomas Campbell Irak'taki Ayn el Esad üssüne yapılan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 50 ABD askerine travmatik beyin yaralanması teşhisi konuldu" dedi.

Campbell'ın açıklamasına göre yaralanan 50 askerin 31'i göreve dönerken 18'i de ek incelemeler için Almanya'ya gönderildi. Geçen hafta sekiz askerin durumunun "ciddi" olduğu için ABD'ye getirildiğini açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Davos'ta yaptığı açıklamalarda askerlerin geçirdiği yaralanmaları önemsiz gibi göstererek, "Başlarının ağrıdığını duydum. Birkaç şeyleri daha varmış. Ancak şunu söyleyebilirim ki durumları çok ciddi değil" demişti.