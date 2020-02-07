Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi senatör: Akıl almaz sonuçlar yaşayacağım

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Çarşamba günü Senato'da yapılan oylamada ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için muhalefet çizgisinde oy veren tek Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, partisinin yönergesine karşı oy kullandığı için "akıl almaz" sonuçlar karşı karşıya kalacağını düşündüğünü söyledi.

New York Times'ın "Daily" podcastine konuk olan Romney, "Bu sonuçlar ne olacak bilmiyorum, ama sonuç yaşayacağımı biliyorum" diye konuştu ve "Eğer siyasi çıkar için vicdanımı rahatsız edecek şekilde oy kullanırsam kendi vicdanımı sansürlemiş olurum" dedi.

Romney, çarşamba günü Senato'da yapılan oylamada Trump'ın "gücünü kötüye kullanma" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek"ten suçlu bulunması yönünde oy kullanmıştı. Romney bu vesileyle Trump'ın suçlanması için Demokratların çizgisinde oy kullanan tek Cumhuriyetçi Partili oldu.

Romney'e kararı sebebiyle Trump ve çok sayıda partili tepki gösterdi.

Trump dün yaptığı Twitter paylaşımında, "Eğer başarısız başkan adayı Mitt Romney sendeleyen Barack Obama'yı yenmek için bana karşı sarf ettiği yoğun çabayı sergilese seçimleri kazanabilirdi" yazdı. Romney, 2012 genel seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak Obama'nın karşısına çıkmış ve kaybetmişti.