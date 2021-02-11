Trump'ın azil süreci duruşmalarında Kongre baskınından yeni görüntüler gösterildi

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ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin duruşma bölümü başlarken, savcı görevi yapan azil süreci yöneticileri açılış argümanlarında 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği saldırıdan daha önce halkla paylaşılmamış görüntüler kullandı.

Azil süreci yöneticilerinin görüntüleri açmasıyla birlikte Senato genel kurul salonu tekrar baskını gerçekleştiren saldırganların çığlıklarıyla doldu.

Yeni görüntülerde bir polis memurunun saldırıya uğradığı anlar ve eski başkan yardımcısı Mike Pence ile bazı Kongre üyelerinin kendilerini arayan bir grup ile birbirinin çok yakınından geçtiği anlar görüntülendi.

Pence, 4 sene boyun sağ kolu olarak görev yaptığı Trump'ın seçim sonularını kabul etmeme planına karşı çıkınca bazı Trump destekçilerinin hedefi haline gelmişti. Kayıtlarda Kapitol'ün içine zorla giren gruptakilerden bazılarının "Mike Pence'i asın" diye slogan atıldığı duyuldu.

Demokrat azil süreci yöneticileri, yaşananların Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirmek için verdiği mücadelenin "öngörülebilir" sonuçları olduğunu söyledi. Yöneticiler, Trump'ın bu sonuca ulaşılmasını istediğini de iddia etti.

Süreç nasıl devam edecek?

İlerleyen süreçte duruşmalar ve sözlü argümanlar başlayacak. Avukatlar ve savcı görevi yapan Temsilciler Meclisi üyelerinin argümanlarını sunmak için 2 güne yayılmış 16 saati olacak. Daha sonra senatörler taraflara sorularını sorduktan sonra görgü tanıkları ifade verecek ve ilgili dökümanlar sunulacak.

Savcılar ve savunma bu adımdan sonra kapanış argümanlarını yaparak karar sürecini başlatacak. Senato'da şu anda çoğunluk Demokratlarda bulunuyor, ancak iki partinin de 50'şer senatörü var. Eşitlik durumlarında Demokratlara çoğunluğu Senato Başkanı olarak da görev yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris sağlıyor. Ancak mevcut veya eski başkanın suçlu bulunması için salt çoğunluk yeterli değil, senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Bu sebeple Trump'ın suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi'nin eski lidere karşı oy kullanması gerekiyor. Bu, düşük bir olasılık olarak görülüyor. Senato'nun üçte ikisi destek vermezse Trump aklanacak.

Eğer Trump suçlu bulunursa, gelecekte Trump'ın resmi görev almasını önlemek için de bir oylama yapılacak. Bu oylamada salt çoğunluğun evet oyu vermesi durumunda Trump bir daha resmi görev yapamayacak.