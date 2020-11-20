Trump'ın avukatı "seçim sahtekârlığından", sosyal medya onun akan "saç boyasından" bahsetti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani dün Trump kampanyasının seçim sonuçlarına karşı atacağı adımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ancak sosyal medyada Giuliani'nin açıklamalarından çok akan "saç boyası" konuşuldu.

Giuliani'nin Washington DC'deki Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi Genel Merkezi'ndeki 90 dakika süren açıklamalarının 38. dakikasından itibaren kafasından siyah bir sıvı akmaya başladığı görüldü.

Sosyal medya kullancıları Giuliani'nin mediliyle silmeye çalıştığı siyah sıvının saç boyası olduğunu iddia etti.

Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları Birliği, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte bu yüzden sendikalı saç ve makyaj uzmanları tutmalısınız" yazdı.

New York Times'a konuşan bazı saç bakım uzmanları, akan şeyin saç boyası değil başka bir ürün olabileceğini de ifade etti. Berber David Kholdorov, "Saç boyası yeni sürülmediği sürece böyle akmaz" dedi.

Kısa süre önce Giuliani'nin mürekkebe bulanmış elleriyle masaya vurarak "seçimlerin Trump'tan çalındığını" iddia ettiği açıklama da gündem olmuştu