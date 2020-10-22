Trump'ın avukatı Sasha Baron Cohen'in yeni filminde görüldü; "Tamamen kurmaca" dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, İngiliz komedyen ve oyuncu Sacha Baron Cohen'in son Borat filmindeki görüntüleri, tartışmalara neden oldu. Avukat Giuliani, bir otel odasında görüntülendiği sahnelerin 'tamamen uydurma' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cohen'in yeni filminde kendisinin yer aldığı sahnenin "tamamen uydurma" olduğunu belirtti. Giuliani, 2006 yapımı "Borat"ın devam filmindeki bir oyuncunun kendisini muhabir olarak tanıttığını, bunun üzerine ciddi bir röportaj yapılacağını sandığını söyledi.

Geçen temmuzda çekilen görüntülerde 76 yaşındaki Giuliani, filmde Borat’ın kızı rolünü canlandıran ve kendisini muhabir olarak tanıtan Maria Bakalova’yla röportaj yaparken görülüyor. İlerleyen bölümde, Bakalova konuşmaya odasında devam etmeyi teklif ederken, Giuliani de bunu kabul ediyor.

Giuliani, odada röportajın sahte olduğunu anladığını, kendisine takılan mikrofonu çıkarırken kameraya çekildiğini söyledi. Giuliani, röportajın kurmaca olduğunu anladığında hemen polisi aradığını kaydetti.

Sacha Baron Cohen'in yeni filmi fenomen Borat'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e bir görev için kızını önermek üzere ABD'ye dönüşünü anlatıyor. Yeni Borat filmi, ABD Başkanı Trump ve çevresindekilerle dalga geçmek üzerine olacak.