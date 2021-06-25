Trump'ın avukatı Giuliani'nin New York eyaletindeki avukatlık ruhsatı askıya alındı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin New York'ta avukatlık yapma lisansı askıya alındı. Giuliani, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimlerle ilgili "yanlış yönlendiren" açıklamaları nedeniyle disiplin sürecindeydi.

The Guardian'da yer alan habere göre, New York Yüksek Mahkemesi, Giuliani'nin müvekkili dönemin ABD Başkanı Donald Trump lehine mahkemelere, yasayapıcılara ve kamuoyuna ABD seçimleriyle ilgili yanlış yönlendiren açıklamalar yaptığını belirtti. Giuliani'nin 2020 ABD Seçimi'nin müvekkilinden "çalındığı" iddiasını ettiğinin altı çizildi.

Kararda, "Demokrasinin ayırt edici özelliği, özgür ve adil seçimlere dayanmasıdır. Seçimlerimizde bir güven kaybını kışkırtmayı amaçlayan yanlış açıklamalar ve bunun sonucunda hükümete olan güven kaybı genellikle özgür toplumun düzgün işleyişine zarar verir." ifadesine yer verildi.

Giuliani'nin lisansı, disiplin incelemeleri sürerken kaldırılmış olacak.