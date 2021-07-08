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Dünya

Trump'ın avukatı Giuliani, New York'un ardından Washington DC'de de avukatlık lisansını kaybetti

08 Temmuz 2021 08:25

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin avukatlık lisansı, kanıtı olmayan 2020 seçiminde usülsüzlük iddialarıyla bağlantılı olarak New York'un ardından Washington DC'de de askıya alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Trump'ın seçimi kaybetmesinin ardından hukuk süreçlerini yürüten Rudy Giuliani, geçen ay "mahkemelere, yasa yapıcılara ve topluma yanlış ve yanıltıcı açıklamaları" nedeniye New York'taki mahkeme kararıyla eyaletteki avukatlık lisansını kaybetmişti.

Washington DC, Columbia Bölge Mahkemesi, New York'taki lisans kararını örnek göstererek benzer bir karar aldı.

Giuliani, New York mahkemesinin kararına itiraz edeceğini söylemişti.

Giuliani, seçimin ardından "sonuçların çalındığını" iddia etmişti.

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