Trump'ın 2010'ların başında yaptığı Twitter paylaşımları gündemde: Obama tekrar seçilmek için İran'a savaş açacak

T24 Dış haberler

ABD'nin Beyaz Saray'ın emriyle bir hava saldırısı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Donald Trump'ın 2011-2013 yılları arasında yaptığı İran ile ilgili Twitter paylaşımları gündeme geldi.

Bahsi geçen paylaşımlarda Trump, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın 2012'deki başkanlık seçimlerini kazanmak için İran'a savaş açacağını iddia ediyor.

29 Kasım 2011'de @realDonaldTrump hesabından yapılan paylaşımda, "Seçilmek için Obama İran'la savaş başlatacak" ifadeleri yer alırken, Trump'ın 2012 seçimlerine bir aydan kısa süre kala benzer bir tahminde bulunarak, "Görürsünüz, Obama anketlerde çöküş yaşadığı için Libya veya İran'a saldıracak. Çaresiz durumda" yazdığı görülüyor.

Trump'ın 16 Kasım 2011'de ofisinde çektiği bir videoda Obama'nın "zayıf" olduğunu ve bu yüzden İran'a saldıracağını söylediği de hatırlatıldı. Video dünkü hava saldırısının ardından Twitter'da birçok kez paylaşıldı.

Obama 2012'deki seçimlerde Cumhuriyetçi Mitt Romney'i yendi ve Oval Ofis'teki 8 senesinde hiç İran'a saldırı düzenlemedi.

Trump'ın Obama seçimleri kazandıktan sonra da 44. ABD liderini İran'la savaş çıkarmaya çalışmakla suçladığı görülüyor.

Trump'ın 17 Eylül 2013 tarihli bir paylaşımında, "Obama bir noktada itibarını kurtarmak için İran'a saldıracak" ifadeleri yer alıyor.

Dün yapılan hava saldırısında Süleymani'nin ölümünün ardından İran ile ABD arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşebileceği konusunda tartışmalar meydana geldi. Hava saldırısı Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.