Trump'ın 14 yaşındaki oğlu Barron da Koronavirüs'e yakalanmış

T24 Dış Haberler

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, kendisi ve Başkan Donald Trump'tan sonra 14 yaşındaki oğulları Barron'un da yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde hastalıkla mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlatan bir yazı yayımlayan Melania, oğlunun hiç semptom göstermediğini ve son testinin negatif çıktığını bildirdi.

Barron'a Trump çiftinin virüse yakalanmasının ardından test yapılmış ve negatif sonuç alınmıştı. Melania, Birka gn sonra Barron'a yapılan testin de pozitif bir sonuç verdiğini aktardı.

Başkan Trump da kısa süre sonra yaptığı açıklamada oğlunun durumunun iyi olduğunu ve hastalığı çok kısa sürede atlattığını ifade etti.