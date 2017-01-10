"Trump ilk gezisini Türkiye'ye yapabilir"

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 20 Ocak'ta ABD Başkanı Barack Obama'dan görevi devralacak Donald Trump'ın ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapabileceğini savundu. "Obama yönetiminin yanlışları tamamıyla bu coğrafyadadır. Daha da önemlisi Trump gibi bir adam, illa ki meselenin yaşandığı yeri kendi gözleriyle görecektir" diyen Çekirge, "Çünkü inşaatçıdır. Çünkü emlakçıdır. Özetle Obama bir avukat olarak, olay yerine gitmeden mahkemeye çıktı. Trump ise, şantiyeyi görmeden karar vermeyecektir" ifadesini kullandı.

Fatih Çekirge'nin "Trump ilk gezisini buraya yapabilir" başlığıyla yayımlanan (10 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Başlık biraz iddialı gelebilir.

Ayrıca Washington’dan bir haber de almış değilim.

Yalnızca, Trump’ın ne dediklerine bakıyorum.

Bir de bizim bölgemizdeki olaylara...

Başlıktaki ‘buraya’dan kastım, Bağdat’tan İstanbul’a kadar olan bir çatışma alanıdır.

Şimdi anlatabilirim...

ABD istihbaratının en önemli adamı diyor ki:

“Son seçimlerde Rusya’nın siber saldırısı vardır...”

Yani diyor ki:

- Trump’ı Amerikan halkı değil, Rusya seçtirtmiştir.

Trump açısından çok ağır bir iddia.

- Belli ki, Trump’la ilgili bir meşruiyet tartışması açılmak isteniyor.

- Belli ki, ABD’nin derin gırtlağında bir hazırlık var.

Trump’ı yemek isteyen bir hazırlık bu.

Ama aynı anda başka bir soru da Trump ekibinden yükseliyor:

“Obama yönetimi, terörist listesindeki PKK ile işbirliği yapan YPG’nin bu bağlantısını biliyor muydu?”

Yani Trump ekibi diyor ki:

- Ben de Obama yönetimini YPG’yi silahlandırarak, terörizme yataklık etmekle, yönlendirmekle suçlayabilirim.

Trump yönetiminin elinde bu konuyla ilgili bilgi de var.

Obama’nın Savunma Bakanı’nın komisyondaki cevabı çok açıktır:

“YPG’nin PKK’yla olan temasını biliyorduk.”

İşte kritik nokta budur.

Washington’daki amansız iktidar savaşı, bizim coğrafyaya işte böyle geliyor.

Trump’ın Obama yönetiminin saldırısına karşı vereceği cevap, Ankara’dan, Bağdat ve Suriye’den geçmektedir.

BİZE GELİNCE

Trump yönetimine şu mesajı gönderiyoruz:

- YPG’ye desteği bırakırsan...

- FETÖ’nün elebaşısı Gülen’i verirsen...

- Eskisi gibi ilişkilerimiz aynı sıcaklık ve güvenle devam eder.

Türkiye mesaja devam ediyor:

- Burada artık eski yapı yok. Kafamızı sınırlarımızın içine gömmeyeceğiz. Geçmişte Irak’ta yaşanan ‘Çekiç Güç’ gibi oldubittileri yemeyeceğiz. Sınırlarımızın ötesinde bizim varlığımıza yönelik bir hazırlık varsa müdahale edeceğiz.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

- Türkiye, Obama yönetiminin kabul ettiği, ‘YPG ittifakı’na karşı Trump yönetimiyle bu meseleyi konuşacaktır.

- Türkiye’nin Bağdat’la başbakan düzeyinde temas kurması, Trump yönetimine önemli bir mesajdır.

Bu ziyaretle Türkiye, ABD’nin yeni yönetimine şu mesajı vermiştir:

- Biz burada konuşmaya hazırız. Yeter ki, karşımızda güvenebileceğimiz bir ABD yönetimi olsun.”

Hatırlayın...

Obama, yönetime geldiğinde ilk demeci şu olmuştu:

“Irak’tan, Afganistan’dan ve bölgeden askerlerimizi çekiyoruz.”

Obama, kendi askerleri yerine bölgedeki Arapları, Kürtleri kullanmak istedi.

Ama böylece, 60 yıllık NATO partneri Türkiye’yi unuttu.

İnisiyatifi de Rusya’ya kaptırdı.

İşte şimdi Trump bu gerçeğe göre hareket edecektir.

O nedenle diyorum ki...

- Türkiye sahada olarak doğru yapmıştır.

- Trump muhtemelen ilk gezisini bu bölgeye yapacaktır.

Çünkü, Obama yönetiminin yanlışları tamamıyla bu coğrafyadadır.

Daha da önemlisi...

Trump gibi bir adam, illa ki meselenin yaşandığı yeri kendi gözleriyle görecektir.

Çünkü inşaatçıdır...

Çünkü emlakçıdır...

Özetle...

Obama bir avukat olarak, olay yerine gitmeden mahkemeye çıktı.

Trump ise, şantiyeyi görmeden karar vermeyecektir.