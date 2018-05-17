Trump iftar yemeği geleneğine dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray tarafından on yıllardır düzenlenen ve kendisi tarafından geçen yıl askıya alınan iftar geleneğini yeniden başlatıyor.

The Washington Post'un, Washington'daki Müslümanların nüfuzlu isimlerinden emlak müteahhidi Ray Mahmood'a dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, 6 Haziran tarihinde küçük çaplı bir iftar yemeği düzenlemeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliği yapması beklenen yemeğe, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin büyükelçileri ve Müslüman Amerikalı liderlerin davet edilmesinin beklendiği belirtildi.

Gazeteye konuşan Mahmood, "Ben bu adımların Müslüman toplumu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. En azından Müslümanlar bunun görevdeki ABD Başkanı tarafından düzenlendiğini görüyor ve bu da bir hoşgörü ve kabul göstergesi" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Lindsay Walters ise, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın konuyla ilgili olarak "şu an için bir bilgi" vermeyeceğini ifade etti.

Müslümanlara övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan'ın başlangıcı vesilesiyle de bir kutlama mesajı yayınladı. "Müslümanların Amerikan yaşamının dini örgüsünü zenginleştirdiğinin" belirtildiği mesajda, "Hepimiz ABD'de inanç özgürlüğünü temin eden ve ibadetlere saygı gösteren bir anayasa altında yaşama şansına sahibiz. Anayasamız Müslümanların Ramazan'ı devletin engeli olmaksızın, dini vecibelere uygun olarak yaşamasını mümkün kılıyor" ifadelerine yer verildi.

İftar yemeği düzenlenmesi, geçen yıla kadar bir Beyaz Saray geleneğiydi. Trump, Amerikan siyasetindeki söz konusu geleneği geçen yıl göreve başlamasından birkaç ay sonra bozmuştu.

Seçim kampanyasında sık sık Müslümanları hedef alan Donald Trump, 2017 yılında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat yasağı getiren bir kararname imzalamıştı. Uygulama hem ABD'de hem de uluslararası toplumda tepkilere neden olmuştu.

DW,KNA/BÜ,BK

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