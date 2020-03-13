Trump için zor günler; "Koronavirüs tebdiri olarak el sıkışmamak 'tuhaf' bir his"

Dünya liderleriyle görüşmelerinde uzun süren el sıkmalarıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya çapında alınan fiziksel temastan kaçınma tedbirlerinin "tuhaf bir his" yarattığını söyledi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile yaptığı görüşmede el sıkışmayan Trump, "Bugün el sıkışmadık, birbirimize baktık ve ‘ne yapacağız’ dedik. Oldukça tuhaf bir histi" dedi.

Trump ve Varadkar, Oval Ofis'te bir araya geldi. İki lider, Koronavirüs önlemi olarak el sıkışmayarak birbirlerine 'namaste selamı' verdi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Trump, el sıkışmamanın garip bir his olduğunu söyledi.

Trump, "Bugün el sıkışmadık, birbirimize baktık ve ‘ne yapacağız’ dedik. Oldukça tuhaf bir histi. Bunu (namaste selamı) yaptık” dedi.

Şubat ayı sonunda Hindistan’a yaptığı ilk resmi ziyareti hatırlatan Trump, “Hindistan’dan daha yeni döndüm. Orada da hiç el sıkışmadım. Kolaydı” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını ortaya çıktığından beri katıldığı davetlerden en az 3 kişide Koronavirüs tespit edilen Trump'ın sağlık durumu endişe uyandırmıştı. Trump, Koronavirüs'e yakalandığına dair bir şüphesi olmadığını belirtmişti.