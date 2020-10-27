Trump için seçimlere günler kala büyük zafer: Senato, Amy Coney Barrett'in Yüksek Mahkeme'ye girmesini onayladı

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Senato'da çoğunluk partisi konumunda olan Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett'in Yüksek Mahkeme yargıcı olması yönünde oy verdi. Uzun ve tartışmalı bir sürecin ardından Barrett'in seçimlerden önce Yüksek Mahkeme'ye girmeyi başarması birçok kişi tarafından Trump için büyük bir zafer olarak nitelendirildi.

ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi olan Senato'daki oylama 52 'evet' oyuna karşı 48 'hayır' ile sonuçlandı. Maine Senatörü Susan Collins, Barrret'in Yüksek Mahkeme'ye girmemesi yönünde oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu

Barrett, Senato'nun kararından kısa süre sonra Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde yemin etti. Törene Barrett lehine oy kullanan birçok Cumhuriyetçi senatör katıldı.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının belli bir görev süresi bulunmuyor. ABD'nin en üst düzey mahkemesine seçilen hakimler ölene kadar bu görevi yapıyor. 48 yaşındaki Barrett'in uzun yıllar Yüksek Mahkeme'de görev yapması bekleniyor.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un Eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında büyük bir tartışma başlamıştı. Demokratlar, Trump'ın bir Yüksek Mahkeme yargıcı daha atamasının dengeleri iyice bozacağını savunmuş, bu sebeple 3 Kasım seçimlerini kazanan kişinin Ginsburg'un koltuğunu kimin dolduracağını belirlemesini istemişti.

Trump'ın seçtiği ve Senato'nun onaylayarak Yüksek Mahkeme'ye gönderdiği üçüncü yargıç olan Barrett, muhafazakar ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakın görüşleriyle biliniyor. Sayısız konunda karar mercii olan Yüksek Mahkeme'de Barrett'in atanmasıyla muhafazakarların liberallere 6'ya üç çoğunluğu bulunuyor.