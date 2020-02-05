Trump'ı alkışlamak için Cumhuriyetçiler ayağı fırladı, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi konuşma metnini yırttı

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Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusa Sesleniş" konuşmasının sonunda kendisine verilen konuşma metnini yırttı.

Trump Kongre binasındaki geleneksel konuşmasına son verirken birçok Kongre üyesi ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Konuşma sırasında geleneksel olarak Başkan Yardımcısı'nın yanında olan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın sandalyesinde oturan Pelosi, Kongre üyelerinin alkışladığı sırada ayağa kalktı ve Trump'ın konuşmasının metnini yırtıp masanın üzerine koydu.

Konuşmanın başında Trump, Pelosi'nin elini sıkmamıştı. "Ulusa Sesleniş" boyunca Pelosi Trump'a bakmaktan kaçındı ve konuşmayı yazılı metinden takip etti.

Pelosi'n geçen sene yapılan "Ulusa Sesleniş" konuşmasında Trump'ı "alaycı" olarak nitelendirilen bir şekilde alkışlaması gündem yaratmıştı.

ABD liderleri her sene Kongre binasında ülkenin durumunu ve politikalarını değerlendirdiği bir "Ulusa Sesleniş" konuşması yapıyor.