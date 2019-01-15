Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına fast food sundu: Parasını ben ödedim

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası'nın birincisi Clemson Tigers takımını kabul eden ABD Başkanı, 300'den fazla BigMac hamburger, patates kızartması ve pizza servis etti. Trump, "Hükümetin kapanması nedeniyle çıktık ve parasını benim ödediğim Amerikan fast food'u söyledik" dedi.

Hükümetin kapanması nedeniyle, federal kuruluşların bir kısmı çalışmıyor.

Hükümetin kapanmasının aralarında Beyaz Saray personelinin de bulunduğu 800 bin kadar kamu çalışanını etkilediği sanılıyor. Kamu personeli 24 gündür ya zorunlu izinde ya da ücretsiz çalışıyor.

Trump, Meksika sınırına inşa etmeyi istediği duvar için 5,7 milyar dolarlık ödenek ayrılmadığı sürece federal bütçeyi onaylamayı reddediyor.

Bu nedenle federal kuruluşların dörtte biri kapılarını kapattı, hava trafik kontrolörleri ve gizli servis ajanları gibi kamu çalışanlarıysa bütçe üzerinde uzlaşılana dek ücretsiz mesai yapacak.

Trump kabülde yaptığı konuşmada "Pizzalarımız, 300 hamburgerimiz ve çok patates kızartmamız var, hepsi de en sevdiğimiz yiyecekler" dedi.

Trump'ın yiyecek siparişlerine ne kadar para harcadığı bilinmiyor, ancak başkan hükümetin kapanması nedeniyle kabülü ertelemek istemediğini söyledi.