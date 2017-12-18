Trump hükümeti iklim değişikliğini ulusal tehditler listesinden çıkardı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliğinin Ulusal Güvenlik Stratejisi bünyesindeki ulusal tehditler listesinden çıkarılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump hükümet kapsamında yayınlayacağı Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgesindeki ulusal tehditler listesinden iklim değişikliğini çıkaracağını açıkladı. Trump yayınlayacağı belgede, ABD hükümetinin küresel çapta ekonomik rekabet kabiliyetini geri kazanması için çalışılacağını söyledi.

İklim değişikliğinin ulusal bir tehdit olarak görüldüğü ve dünya çapında küresel ısınmanın öncelikli bir tehdit olarak görülmesini öngören Obama yönetimi belgesinden sonra Trump\'ın açıklaması ülke genelinde tepkilerin oluşmasına yol açtı.

Pazar günü konuyla ilgili konuşan Beyaz Saray yetkilileri Trump\'ın kararının hükümetin öncü güvenlik, dış politika ve ekonomik kollarıyla ortak geliştirildiğini söyledi. Açıklamada bir Beyaz Saray yetkilisi, \"İklim değişikliği ulusal bir tehdit olarak görülmüyor fakat çevrenin önemi tartışmalara konu aldı\" dedi.