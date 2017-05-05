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Dünya

Trump hedefine adım adım; sağlık yasası Temsilciler Meclisi'nden geçti

Trump'ın sağlık yasası, Obamacare'in yerini alacak

05 Mayıs 2017 00:34

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Obamacare’in yerine getirmek istediği sağlık yasası, çok az bir farkla Temsilciler Meclisi’nden geçti.

Düzenleme, önümüzdeki ay Senato’da oyalanacak.

Trump, seçim kampanyası boyunca, Obamacare’i iptal edeceğini sıkça dile getirmiş, seçildikten sonra da sağlık yasasını değiştirmek için vakit kaybetmemişti.

Amerikalı lider, bir önceki başkan Barack Obama’nın en önemli icraatlarından biri olarak görülen Obamacare reformuna son veren kararnameyi ocak ayında imzalamıştı.

Cumhuriyetçilerin hazırladığı tartışmalı yeni düzenleme, kabul edilmeme endişesiyle, bir çok kez oylamadan geri döndü. Düzenlemenin meclise sunulmaması Trump’ın en büyük yenilgisi olarak yorumlanmıştı.

Yeni sağlık reformu, 213’e karşın 217 oyla Temsilciler Meclisi’nin onayını aldı. Sırada Senato’da yapılacak oylama var.

Trump’ın sert sözlerle sık sık eleştirdiği ‘Obamacare’ yürürlüğe girmeden önce 320 milyon Amerikalıdan 47 milyonunun hiç bir sağlık güvencesi bulunmuyordu.

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