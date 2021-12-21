Trump 'hatırlatıcı dozu' yaptırdığını açıkladı; destekçileri yuhaladı

T24 Dış Haberler

Eski ABD başkanı Donald Trump, 3. doz Koronavirüs aşısını yaptırdığını açıkladıktan sonra destekçilerinden bir bölümü kendisini yuhaladı.

Trump'ın eski Fox News sunucusu Bill O'Reilly ile ABD'yi gezdiği ve kalabalıkların önünde söyleşiler verdiği 'The History Tour'un son ayağında ikili Dallas'taydı.

American Airlines Center'daki etkinlikte O’Reilly, "Hem ben hem de başkan aşılıyız" dedikten sonra kalabalığın küçük bir bölümü yuhalamaya başladı.

Trump'ın O’Reilly'nin "Hatırlatıcı doz oldun mu?" sorusuna "Evet" yanıtını vermesinin ardından katılımcıların bir bölümü Trump'ın daha yüksek sesle yuhaladı.

Trump, tepkilerin ardından elini 'durun' anlamında sallayarak, "Yapmayın, yapmayın, yapmayın" dedi.

Koronavirüs aşısının kendi döneminde bulunduğuna dikkat çeken Trump, destekçileri aşıya şüpheli yaklaştığı zaman rakiplerinin "elinin güçlendiğini" ifade etti.