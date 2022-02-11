Trump hakkında yayımlanacak bir kitaba göre 'eski ABD Başkanı, insanlara Kuzey Kore lideri Kim ile hala iletişim halinde olduğunu söylüyor'

Donald Trump hakkında yayımlanacak bir kitaba göre eski ABD Başkanı, yakın çevresine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile hala iletişim halinde olduğunu söylüyor.

"The Confidence Man" isimli kitabın yazarı olan New York Times gazetecisi Maggie Haberman, Trump'ın iletişim kurduğu tek yabancı liderin Kim olduğunu ifade ettiğini de aktardı.

Haberman, Trump hakkındaki bu iddiaların doğrulanamadığını ve yanlış da olabileceğini ekledi.

Donald Trump, 2018 yılında Kim Jong-un ile birçok kez mektuplaştıklarını ve "birbirlerine aşık olduklarını" ifade etmişti. Ancak iki lider yapılan ikili görüşmelere rağmen, Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırmak için bir anlaşma imzalamayı başaramadı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı nedeniyle uluslararası yalnızlığı göz önüne alınırsa, eski bir ABD başkanı ile Kim arasındaki iletişim oldukça sıra dışı olabilir.

CNN'e konuşan Haberman, "Bildiğimiz üzere, [Trump] bu ilişkiye takıntılıydı" dedi.

İki lider arasındaki söz konusu diyaloga ilişkin ifşaatler Haberman'ın yayımlanacak kitabında yer alıyor.

Haberman, "Trump'ın söyledikleri ile gerçekte olanlar her zaman uyum içinde değil, ama insanlara Kim Jong-un ile bir tür mektuplaşma veya tartışma sürdürdüğünü söylüyor" dedi.

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yorum yapmadığını, Trump'ın sözcüsünün ise soru taleplerine cevap vermediğini bildirdi.

Ajansta konuya ilişkin yer alan bir haberde, Washington merkezli Kuzey Kore analizlerinin yer aldığı 38 North web sitesinin yöneticisi Jenny Town, "Trump'ın abartan birisi olduğunun bilindiğini ve gönderdiği mesajların selamlaşmadan ibaret olabileceğinin, mektuplarına cevabın gelmeyebileceğini" söyledi.

"Ancak bu doğruysa ve Beyaz Saray'ın bilgisi dışında önemli herhangi bir konuda iletişim kuruluyorsa, bu son derece sorunlu olabilir" diyen Town, bunun ABD çıkarlarının tersine olabileceğini dile getirdi.

ABD yasalarına göre, sivil vatandaşların izinsiz olarak yabancı hükümetler veya temsilcileriyle görüşmesi yasak.

Trump, Kim ile birlikte Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırmayı amaçlayan ancak başarılı olamayan iki zirvede bir araya geldi. Ülke, Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek balistik füze denemelerine devam etti.

Yakın zaman öncesinde, Trump'ın içerisinde Kim'den gelen mektupların da yer aldığı 15 kutuluk resmi belgeyi ABD Ulusal Arşiv Dairesi'ne teslim etmek yerine Florida'daki malikanesine götürdüğü ortaya çıktı. Bu belgeler geçtiğimiz ay Trump'tan geri alındı.

Olaya ilişkin Washington Post'ta yer alan bir habere göre Arşiv Dairesi, Adalet Bakanlığı'ndan Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarını nasıl ele geçirdiğini soruşturmasını talep etti. Adalet Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmadı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi'nde bir komisyon da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberman, CNN'e verdiği röportajında, Beyaz Saray çalışanlarının görev süresi boyunca düzenli aralıklarla Trump'ın tuvaletini tıkayan bazı dökümanlar bulduğunu da dile getirdi.

Trump ise bu iddiayı "kesin bir dille" yalanladı.