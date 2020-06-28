"Trump günlük Koronavirüs toplantıları bıraktığından bu yana Vietnam Savaşı'ndan daha fazla ABD vatandaşı hayatını kaybetti"

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ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 milyon 500 bini geçti. ABD'de can kaybı ise 125 bini geçti. New York Times gazetesi Beyaz Saray Temsilcisi Peter Baker, ABD Başkanı Donald Trump günlük Koronavirüs bilgilendirme toplantılarını bıraktığından beri Vietnam Savaşı'ndakinden daha fazla ABD vatandaşının öldüğünü yazdı.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünyada en fazla Covid-19 vakası ve can kaybının olduğu ülke olan ABD'de toplam 2 milyon 500 binden fazla vaka tespit edildi. ABD'de Covid-19 kaynaklı ölümler de 125 bini aştı. Verilere göre ABD'de bugüne kadar 30 milyondan fazla kişiye Koronavirüs testi yapıldı.

New York Times Beyaz Saray Temsilcisi Peter Baker, yeni verilerin gelmesinin ardından Twitter hesabından "Trump günlük bilgilendirme toplantılarını bıraktığından bu yana Vietnam Savaşı'ndan daha fazla ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Ya da başka bir deyişle, bilgilendirme toplantıları bittiğinden beri ABD, 17 Irak savaşının toplamından daha fazla can kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla ABD vatandaşı hayatını kaybetti" yazdı.