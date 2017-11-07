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Dünya

Trump Güney Kore’den de Kuzey Kore’ye çağrısı yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump Seul’de yaptığı konuşmada "Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze kapasitesine ilişkin acilen eyleme geçilmeli" dedi

07 Kasım 2017 16:13

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump Seul’de yaptığı konuşmada \"Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze kapasitesine ilişkin acilen eyleme geçilmeli\" dedi.
Trump\'ın Güney Kore ziyaretinde Trump karşıtları de ülke devlet başkanı Moon Jae-in’in konutunun dışında gösteri yaptı.
Trump’ın Güney Kore ziyaretini protesto eden göstericiler, Devlet Başkanı’nın ikamet ettiği Mavi Ev’in dışında toplandı ve \"Trump’a hayır, Savaşa hayır\" sloganları attı.
On iki gün sürecek Asya ziyaretinin ikinci durağı Seul’de Güney Kore Devlet Başkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Rusya ve diğer ulusların Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programlarını durdurmasını \"talep etmelerini\" istedi ve acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile birlikte yaptığı basın toplantısında Trump, \"Kuzey Kore küresel bir eylem gerektiren küresel bir tehdittir\" dedi ve ekledi:
\"Kuzey Kore’nin tüm inşa ettiklerimizi tehdit etmesine izin veremeyiz. Tanrıdan dileğin ABD’nin tam askeri kapasitesini kullanmak zorunda kalmayız.\"
Konuşmasında, Trump ile Kuzey Kore konusu üzerine \"içten\" bir görüşme yaptıklarını ve bölgedeki askeri güçleri artırmak konusunda anlaştıklarını belirten Moon da, ABD ve Güney Kore’nin Kuzey Kore tehdidine karşı güçlü duruşunu koruması gerektiğini vurguladı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü
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-Trump karşıtı protestodan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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