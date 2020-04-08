Trump günah keçisi arıyor: DSÖ'yü fonlamayı bırakacağını söyledi, dakikalar içinde geri adım attı

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir 'günah keçisi bulmaya çalışarak' Koronavirüs salgınının ABD'nin üzerindeki ağır etkisi sebebiyle hükûmetine gelen tepkiyi Dünya Sağlık Örgütü'ne(DSÖ) yönlendirmeye çalıştı.

Trump, "yanlış tahminde bulunmak" ve "Çin odaklı olmak"la suçladığı DSÖ'ye ABD'nin fon vermeyi durduracağına açıkladı. ABD lideri dakikalar içinde geri adım atarak fonlamanın dondurulmasının sadece "üzerinde durulan bir şey" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'da Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü brifinginde konuşan Trump, ülkesindeki Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 12 bini aşarken açıklamasında sık sık DSÖ'yü hedef aldı.

"Birçok şeyi yanlış yaptılar" diye Trump, "Erken safhalarda çok bilgileri vardı, çok Çin odaklı durdular" ifadelerini kullandı.

Salgının ilk günlerinde Covid-19'u nezle ile kıyaslayan Trump, DSÖ'nün yanlış "tahminde bulunduğunu" ve "salgını daha önceden öngörebileceğini" iddia etti.

Trump, "DSÖ'ye para vermeyi durduracağız ve duruma bakacağız. İşini yapıyor olsa iyiydi ama her hamlen yanlışsa bu iyi bir durum değil" dedi.

Brifingin devamında bir gazeteci ABD liderine, "Bir pandeminin ortasında DSÖ'yü fonlamayı bırakmak iyi bir fikir mi?" diye sordu. Trump da cevap olarak, "Belki değildir, yapacağımı söylemiyorum, sadece üzerinde duruyoruz" dedi. Gazeteci, "Ama siz-" diye araya girince Trump onu durdurarak; "Hayır demedim. Duruma bakacağız dedim. İnceleme yapacağız. Ancak fonlamanın durdurulması bir ihtimal çünkü her hamleleri yanlıştı. Geçmişe baktığınızda da her şeylerinin Çin'den taraf olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

The Guardian, ABD başkanının "yeni bir günah keçisi aradığını" ifade etti