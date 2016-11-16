"Trump görevden uzaklaştırılacak"

ABD'de 1984'ten beri başkanlık seçimlerinde hangi adayın kazanacağını doğru tahmin eden ve son olarak da Donald Trump 'ın zaferine ilişkin öngörüsünde haklı çıkan siyasi tarihçi Allan Lichtman , Trump'ın görevden uzaklaştırılacağını iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; CNN International'de yayımlanan "Outfront" programına katılarak, gazeteci Erin Burnett'in sorularına yanıtlayan "Tahmin Profesörü" lakaplı Lichtman, Trump'ın neden görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını düşündüğünü açıklarken şu iddiaları öne sürdü:

"İlk olarak, Trump hayatı boyunca kanunları hafife aldı... New York'ta yasa dışı bir hayır kurumu yönetti. Bu kurum üzerinden yasa dışı bir bağış kampanyası yürüttü. Kişisel borçlarını kapatmak için bu kurumu kullandı. Aynı zamanda bir 'Şantaj ve Yolsuzluk Örgütleri' (RICO) davasıyla karşı karşıya."

Bunun üzerine Burnett, Lichtman'ın ortaya attığı iddiaların mahkemece kanıtlanmadığını hatırlattı ve "Neden Kongre'nin her iki kanadı da Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolündeyken, Trump'ın görevden uzaklaştırılabileceğini düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Lichtman, bu soruya, "Cumhuriyetçiler Donald Trump konusunda kaygılı. O bir serseri mayın. Kimse onun gerçekten neye inandığını ya da gerçekten nerede durduğunu bilmiyor. Kontrol edilemez biri. Cumhuriyetçilerin çoğu, (Trump'ın Yardımcısı) Mike Pence'i tercih ederdi. O, kesinlikle öngörülebilir bir Cumhuriyetçi" diye yanıt verdi.

"Tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" demişti

Washington'daki Amerikan Üniversitesi'nde siyasi tarih dersleri veren Lichtman, geçen hafta Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bir bilim adamı olarak benim yaptığım iş bilimsel bir temele dayanıyor. Yoksa kişisel olarak Trump'ın, hem ABD hem de dünyaiçin tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" demişti.

13 aşamalı doğru - yanlış yöntemi

Lichtman'ın tahmin yöntemi, anketlere, demografiye ya da eyaletlerin analizlerine dayanmıyor. Model, bunların yerine mevcut durumda başkanlığı elinde bulunduran partinin performansına dayalı olarak 13 aşamalı bir sorgulama sistemi içeriyor.

Lichtman, tahmin yöntemini anlatırken şöyle demişti:

"Beyaz Saray'ın Anahtarları adını verdiğim sistem, tarih temelli bir tahmin sistemi. Anahtarlar, 13 doğru/yanlış sorusundan oluşuyor. Hali hazırda başkanlığı elinde bulunduran parti, bu 13 kriterden altı ya da yedi tanesine uymuyorsa, başkanlık diğer partiye gidiyor. Beş ya da daha azına uymuyorsa, dört yıl daha iktidarda kalıyor. Demokrat Parti şu an bu kriterlerden beş tanesine kesin olarak uymuyor."

Lichtman'ın başkanlığı elinde bulunduran partinin performansını ölçmek için kullandığı 13 ana soru ise şunlar:

"Başkanın görevindeki iki yılın ardından yapılan ara seçimde Temsilciler Meclisinde Beyaz Saray'daki parti çoğunlukta mı? Halen görevde olan başkan tekrar yarışacak mı? Beyaz Saray'ı elinde bulunduran parti içinde adaylık için çok sayıda kişi ortaya çıktı mı? Üçüncü bir parti ya da bağımsız bir aday çıktı mı? Kısa vadede ekonomi iyi mi? Geçmişe dönük uzun vadede ekonominin durumu iyi mi? Ülkenin politikalarında ciddi değişimler var mı? Toplumsal huzursuzluk bulunuyor mu? Yönetim büyük bir skandalla anıldı mı? Ülke dışında ya da askeri alanda başarı kazanıldı mı? Ülke dışında ya da askeri alanda başarısızlık görüldü mü? Görevdeki başkanın karizması var mı? Beyaz Saray'daki partiyi zorlayan adayın karizması var mı?"

"Anketlere pek bakmam"

Lichtman, anketlerin tahmin olmadığını belirterek, "Ben pek anketlere bakmam. Arkasında bilimsel bir araştırma yoktur, sadece anlık fikir verir. Aynı şekilde TV yorumcularını da pek takip etmem. Çünkü onlar da anketlere göre konuşurlar. Eğer onları dinleseniz size Trump’ın ne kadar kötü kampanya yönettiğini anlatırlar. Ama o Trump seçimleri kazandı" demişti.

Yaptığı işin ve yönteminin bilimsel bir çaba olduğunun altını çizen Lichtman, "Bir bilim adamı olarak benim yaptığım iş bilimsel bir temele dayanıyor. Yoksa kişisel olarak Trump'ın, hem ABD hem de dünya için tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yönteminin iki partili sisteme uygun olduğuna işaret eden Lichtman, bu yöntemin başka ülkelerde değişiklikler yapılmadan birebir uygulanamayacağını söylemişti.