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Dünya

Trump, görevden ayrılan özel kalemi için "O gerçek bir kahraman" dedi, Mick Mulvaney'i atayacağını duyurdu

John Kelly 2018 sonuna kadar görevde olacak

15 Aralık 2018 14:14

ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılacağı açıklanan Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yerine Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'i vekaleten atayacağını duyurdu. Trump Kelly için "O gerçek bir kahraman" ifadesini kullandı. 

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2016 yılında Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü'lüğüne aday gösterilen ve adaylığı Senato tarafından 51'e 49 onaylanan Mulvaney, 1883'ten beri ABD'nin Güney Carolina eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen ilk Cumhuriyetçi siyasetçi ünvanını almıştı.

Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'nin, ülkemize özveriyle hizmet eden John Kelly'nin yerine geçecek isim olduğunu açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Mick yönetimde olağanüstü işler yaptı, Mulvaney ile çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Kelly'nin yıl sonuna kadar görevinde olacağını belirten Trump, "O gerçek bir kahraman ve ona hizmetleri için şahsen teşekkür ediyorum" dedi.

 

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