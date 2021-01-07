Trump görevden alınır mı, süreç nasıl işliyor?

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ABD'de dün destekçilerinin Kongre'nin toplandığı Kapitol Binası'nı basmasının ardından bazı Kongre üyeleri Trump'ın görev süresinin dolmasına 14 gün kala görevden alınması için çağrı yaptı.

Birçok kişi, Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili dayanaksız iddialarının ve aşırı sağcı gruplara daha önce aldığı ılımlı tutumun Kongre'ye yapılan saldırıda önemli rol oynadığını savundu.

Trump'ın şu anda görevden alınmasına yol açabilecek iki senaryo var; 25. Madde'nin yürürlüğe sokulması ve Senato'nun kendisini suçlu bulmasının ardından azledilmesi. İki senaryoda da Başkan Yardımcısı Mike Pence, Joe Biden yemin edene kadar başkanlığı devralır.

25. Madde'nin amacı nedir?

John F. Kennedy'nin öldürülmesinden sonra oluşturulan 25. Madde, mevcut başkanın görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda görev değişikliği yapılabilmesini hedefliyor.

Maddenin 4.bölümü, başkanın görevi yürütemeyecek hale gelse bile görevi bırakmayı kabul etmemesi durumunda yapılabileceklerden söz ediyor.

Bazı uzmanlara göre 25. Madde yazılırken Kongre üyeleri fiziksel ve ruhsal problemlerden söz ediyordu.Bazı akademisyenler ise maddenin görevdeki başkan "ülkeye tehlike oluşturmaya başladığı zaman" kullanılabileceğini savunuyor.

25. Madde'nin tetiklenmesi için Pence'in ve kabinesinin çoğunun Trump'ın görevi devam ettirmeye uygun olmadığını iddia etmesi gerekiyor.

Trump bu durumda başkanlık yapabilecek durumda olduğu itirazında bulunabilir. Yine Pence ve kabinenin çoğu bu iddiaya karşı çıkmazsa Trump iktidarda kalır. Pence ve kabine Trump'ın itirazına rağmen şikayetlerini sürdürürlerse son kararı Kongre veriyor. Kongre'nin iki kanadının üçte ikisi de Trump'a karşı oy kullanırsa Başkan, 25. Madde ile görevden alınır.

Trump azledilip görevden alınabilir mi?

Azledilmek başkanın görevden alınması anlamına gelmiyor. Azil süreci, Temsilciler Meclisi'nin Trump'a suçlama yöneltip bu suçlamaları Senato'ya göndermesinden ibaret.

Eğer Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi başkana suçlamaların yöneltilmesini kabul ederse dosya Senato'da görülüyor. Senato daha sonra başkanın suçlu olup olmadığını belirlemek için duruşmalar gerçekleştiriyor. Anayasa'ya göre bir başkanın suçlu bulunup görevden alınması için Kongre'nin üçte ikisinin oyu gerekiyor.

"Üst düzey suç ve kötü davranış"

Başkanların azledilmesi için "üst düzey suç ve kötü davranış" işlemiş olması gerekiyor. The Guardian'a konuşan ABD Anayasa profesörü Frank Bowman, Trump'ın halkı isyana teşvik etmekle veya ABD hükûmetini devirmeye çalışmakla suçlanabileceğini ifade etti. Bowman, Trump'a "Anayasa'ya sağdık kalmamak" gibi daha genel bir suçlama da yöneltilebileceğini ifade etti.