Trump görevde olduğu üç yılda 16 bin 200'den fazla yanlış veya yanıltıcı söylemde bulundu

T24 Dış haberler

The Washington Post'un "Fact-checker's" veritabanına göre ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofist'teki görevinin devralmasından bu yana 3 senede 16 bin 200'den fazla yanlış veya yöneltici söylemde bulundu.

Veritabanına göre Trump 2017'de bin 999 ve 2018'de ise 5 bin 689 yanıltıcı ve yanlış söylemde bulundu. Trump bu iki yılın toplamı olan 7 bin 688'i tek yılda geçerek 2019'da 8 bin 155 defa halkını ve dünyayı yanlış yönlendirdi. Yine aynı verilere göre Trump 2017'de günde altı, 2018'de günde yaklaşık 16, 2019'da ise günde 22 yanıltıcı veya yanlış ifadeler kullandı.

Son olarak pazar günü Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonun yıllık konferasında yaptığı konuşmada 20 iddiada bulunan Trump, buradaki konuşmada, Japonya ve Kanada ile yapılan ticaret anlaşmalarını da yanlış aktardı.

The Washington Post "Fact-checker's" veritabanını Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde "yanlış söylemlerine yetişemediklerini" belirterek kurdu. Sistem Trump'ın bütün konuşmalarını analiz ediyor ve kategorize ediyor.