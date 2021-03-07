Trump, gelecek sene Alaska'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi adaya karşı kampanya yürüteceğini açıkladı

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Eski ABD başkanı Donald Trump, Senato'da suç bulunması için oy kullanan Cumhuriyetçi senatörlere muhalefet etme sözünü tutmaya başlamaya hazırlanıyor. Trump, gelecek sene tekrar seçilmek için adaylığını koyacak olan Cumhuriyetçi Alaska Senatörü Lisa Murkowski'ye karşı kampanya yürütüceğini duyurdu.

İlk olarak Politico'da yayımlanan açıklamasında Trump, "Muhteşem Alaska eyaletinin başarısız olmuş adayı Lisa Murkowski'yi hiçbir şart altında desteklemeyeceğim" dedi.

Trump, Murkowski için, "O eyaletini kötü temsil ediyor, ülkesini ise daha kötü. Diğer insanlar seneye nerede olur bilmiyorum ama ben nerede olacağımı biliyorum; Alaska'da yalancı ve çok kötü bir senatöre karşı bir kampanya yürütüyor olacağım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen figürlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Trump'ın duruşu ne olursa olsun Murkowski'yi destekleyeceklerini söylemişti. Murkowski, Trump "halkı isyana teşvik etmekle" suçlanırken 45. ABD liderine karşı oy kullanan 7 Cumhuriyetçiden biriydi.