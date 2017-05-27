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Dünya
Deutsche Welle

Trump G7'de iklim konusunda yalnız kaldı

G7 Zirvesi'ne iklim değişikliği tartışması damgasını vurdu. ABD'nin Paris İklim Sözleşmesi'ne bağlılığını sürdürüp sürdürmeyeceği belirsizliğini koruyor. Trump sözleşmeyle ilgili son kararını gelecek hafta verecek.

27 Mayıs 2017 19:54

Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinin (ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık) devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren G7 Zirvesi İtalya'nın Sicilya adasındaki Taormina kentinde yapıldı. İklim değişikliği konusunda diğer altı ülke ile ABD arasında bir uzlaşmaya varılamadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 zirvesinde iklim değişikliği ile ilgili tartışmanın "tatmin edici olmaktan bir hayli uzak olduğunu” söyledi. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Merkel "İklim üzerine yapılan tartışmanın tamamı son derece zor, hem de tatmin edici olmaktan son derece uzaktı” diye konuştu. Merkel, "Burada altının bire karşı olduğu bir durumla karşı karşıyayız, yani ABD'nin Paris Sözleşmesi'ne bağlı kalıp kalmayacağına dair hâlâ ortada bir işaret yok” dedi. G7 zirvesine katılan üst düzey bir diplomat "ABD iklim konusundaki politikasını değerlendiriyor, diğer altı G7 ülkesi (Paris sözleşmesine olan) bağlılıklarını yeniden teyit edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada sözleşmeyle ilgili son kararını gelecek hafta vereceğini belirtti.

Merkel gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca açık pazar ve korumacı ekonomi politikalarıyla mücadele konularına değindi. "Birlikte pazarlarımızı açık tutacağız ve korumacılığa karşı mücadele edeceğiz, aynı esnada adil olmayan ticari faaliyetlere güçlü bir biçimde karşı konulmasını güvence altına alacağız” diyen Merkel, "Bu, çelik sorununu göz önüne aldığımızda, Almanya'nın da çıkarınadır” dedi. ABD Başkanı Trump zirve öncesinde Almanların ticaret konusundaki tutumunu, ABD'de Alman otomobillerinin satılmasına dikkat çekerek "kötü, çok kötü” olarak tanımlamıştı.

Rusya'ya yaptırımlar konusunda mutabakat

G7 ülkeleri Ukrayna'daki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesi konusunda da mutabık kaldı. G7 ortak sonuç bildirgesinde "Yaptırımların sürmesinin Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini bütünüyle yerine getirmesine ve Ukrayna'nın egemenliğine saygı göstermesine bağlı olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca "Yaptırımlar Rusya yükümlülüklerini karşıladığında eski haline getirilebilir. Ancak edimlerinin bunu gerektirmesi halinde Rusya'nın zararını artıran yeni kısıtlayıcı tedbirler almaya da hazırız” denildi.

G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde mülteciler konusunun ülkelerin tasarruflarına bırakıldığı belirtildi. Açıklamada "Bireysel ve kolektif olarak kendi sınırlarını kontrol etme; kendi ulusal çıkar ve güvenliklerine göre politikalar oluşturma konusunda devletlerin egemen hukukunu bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/DPA/EC/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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