Trump G-7 ortak bildirisine onay vermedi, Singapur'a geçiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Haziran (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, 8-9 Haziran tarihlerinde Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleşen G-7 zirvesinde yayınlanan ortak bildiriye onay vermedi.

Gümrük vergilerinde ve diğer küresel ticarete bariyer oluşturan uygulamaların azaltılması çağrısı yapan ortak bildirgenin ABD’ye karşı adil olmadığını düşünen Trump, Twitter’da yaptığı paylaşımlarla Kanada Başbakanı Justin Trudeau için “dürüst değil ve zayıf” ifadelerini kullandı.

G-7 liderlerinin birlikte çektirdiği fotoğrafta da yer almayan Donald Trump, Twitter’dan şunları söyledi:

“Kanada Başbakanı Justin Trudeau, G7 zirvesi sırasındaki toplantılarımızda hayli sakin ve ılımandı, ben ayrıldıktan sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında ise ‘ABD gümrük vergileri hakaret gibi. Ama gözümü korkutamazlar’ demiş. Bu tavır hem dürüst değil, hem zayıf. Bizim gümrük vergilerimiz yüzde 270 vergi uygulanan süt ürünlerine bir yanıt.”

“Justin’in basın toplantısındaki yanlış bilgilendirmeleri ve Kanada’nın ABD’li çiftçi, işçi ve şirketlere ciddi vergiler uyguluyor olması sebebiyle zirvedeki ABD temsilcilerine ortak bildirgeyi onaylamamakla görevlendirdim. ABD pazarına giren otomobillere gümrük vergilerini inceliyoruz.”

Trump zirve öncesi yaptığı bir paylaşımda ise Fransa Cumhurbaşkanı’na da hitaben şunları söylemişti:

“Lütfen Başbakan Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ABD’ye dev gümrük vergileri uyguladıklarını ve parasal olmayan bariyerler yarattıklarını söyleyin. AB’nin ABD ile dış ticaret fazlası 151 milyar dolar ve Kanada çiftçilerimizi ve birçok sektörü bariyerleriyle almıyor.”

Öte yandan zirve sırasında Trump “G-7 ülkeleri arasında vergisiz ticaret olmalı” demiş ve zeytin dalı uzatmıştı. Öte yandan Trump ticaret bariyerlerini ABD tarafında nasıl azaltacağına dair detay vermemişti.

Trump basın toplantısı sırasında ABD ürünlerine uygulanan vergileri indirmeyen ülkelerle ticareti sonlandırmakla tehdit etti ve “Tüm ülkelerle konuşuyoruz ve bu bir son bulacak, yoksa onlarla ticaret yapmayı keseceğiz. Herkesin para çaldığı kumbara gibiyiz ve bu artık bitecek” dedi.

Trump G-7 zirvesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tarihi zirvede buluşmak için Singapur’a ayrıldı. Trump zirvede Pyongyang’ı nükleer silahları bırakmaya ikna etmeye çalışacak. (Fotoğraflı)

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