"Trump, Fox News'a rakip olması için kendi dijital medya imparatorluğunu kurmak istiyor"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a rakip olacak bir dijital medya şirketi kurmak istediği iddia edildi.

Axios'a konuşan kaynaklar, Trump'ın arkadaşlarına "Fox News'u benzetmek için" bir dijital medya şirketi kurmak istediğini söylediğini aktardı.

Fox News kanalı, sonuçlar çok yakınken Arizona eyaletini Joe Biden'ın kazanacağını öngörmüştü. Trump kampanyası bu karara sert tepki göstermişti.

Trump'ın daha önce kablolu yayın yapan bir haber kanalı kuracağı konuşuluyordu. Kaynaklara göre bu çok zaman alacağı ve pahalı olacağı için Trump, internet üzerinden izleyicilerle buluşacak bir yayın istiyor. Kuruluşun takipçilerinden aylık üyelik ücreti alması bekleniyor.