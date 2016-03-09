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Dünya
Deutsche Welle

Trump formunda Clinton sıyrılamadı

ABD'nin üç önemli eyaletindeki başkan adaylığı önseçimleri Trump ve Clinton'a yaradı.

09 Mart 2016 10:22


Cumhuriyetçi Parti'nin istemediği başkan adayı milyarder işadamı Donald Trump Mississippi ve Michigan ön seçimlerini de kazanarak rakipleri ile arasındaki delege farkını daha da açtı. Idaho eyaletindeki önseçimi ise katı muhafazakâr Ted Cruz kazandı. Texas Senatörü Cruz Idaho'da Trump'a fark attı.

Siyahî nüfusun kalabalık olduğu Mississippi'deki Demokrat Parti önseçimini Hillary Clinton açık farkla kazandı. Michigan eyaletinde ise rakibi Bernie Sanders galip geldi. 74 yaşındaki senatör, “Sözünü ettiğimiz siyasi devrim son derece güçlüdür. İleride daha da güçlenecek”, diyerek önümüzdeki önseçimlerden ümitli olduğunu dile getirdi. Hillary Clinton Mississippi önseçiminin ardından taraftarlarına hitaben yaptığı konuşmada, ‘Cumhuriyetçilerin sunduklarından daha güçlü olduklarını', söyledi.

Donald Trump hafta sonundaki önseçimlerde Kansas, Maine ve Puerto Rico'yu açık farkla kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti'nin Trump aleyhinde başlattığı kampanya Ted Cruz'a yaradı. Donald Trump kazandığı son önseçimlerin ardından ‘Cumhuriyetçilerin bu sonucu kabul edeceklerini umduğunu ve kamuoyu araştırmalarının başkanlık seçiminde Hillary Clinton'u yenebileceklerini gösterdiğini ve çok sayıda Demokrat Parti seçmenini kendi saflarına çekebileceklerini', söyledi. Kamuoyu araştırmaları Trump'a Clinton karşısında şans tanımıyor.

Trump partisinin hedefinde

Cumhuriyetçi Parti'de söz sahibi olan kesimin favorisi Marco Rubio Michigan ve Mississippi'de tek haneli oranlarda kaldı. Rubio'nun adaylık iddiasını sürdürebilmesi için memleketi Florida'yı mutlaka kazanması gerekiyor.

Donald Trump 23 önseçimden 13'ünü kazandı. Ancak delege oylarında henüz rakiplerini açık farkla geride bırakabilmiş değil. Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı çevreler Trump'un adaylığını önlemek için yoğun kampanya yürütüyor. Siyasi gözlemciler, başkan adayının belirleneceği Temmuz ayındaki parti kongresinin son derece çekişmeli geçeceği görüşündeler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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