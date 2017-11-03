Trump, FED Başkanı adayını açıkladı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,2 Kasım (DHA)- Finans piyasalarının uzun zamandır merakla beklediği, \'ABD Merkaz Bankası (FED)Başkanı\'nın kim olacağı sorusu sonunda yanıtını buldu. ABD Başkanı Donald Trump, FED Başkanlığı görevine, FED Yönetim Kurulu üyelerinden Jerome Powell\'ı aday gösterdi. Bir asırlık FED tarihinin ilk kadın başkanı olan Janet Yellen\'in Şubat ayında görev süresi dolacak. Trump, Yellen\'in görev süresini ikinci dönem için uzatmak yerine, başka bir aday belirleyerek Jerome Powell\'ı seçti. Washington doğumlu Powell, Princeton Üniversitesi\'nde siyaset bilimi eğitimi gördü daha sonra da Georgetown Üniversitesi\'nde hukuk eğitimi aldı.