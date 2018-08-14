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Dünya

Trump, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını askıya alan bütçe yasasını onayladı

Hilal SARI/İSTANBUL, (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya alan 717 milyar dolarlık bütçe yasasını onayladı

14 Ağustos 2018 03:45

Hilal SARI/İSTANBUL, (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya alan 717 milyar dolarlık bütçe yasasını onayladı.
CNBC’de yer alan habere göre, kongrenin bu ay başında ABD Başkanı Trump’ın onayına gönderdiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), askerlerin ücretlerine de yüzde 2.6 oranında zam öngörüyor. Bu oranın ABD tarihinin son yüz yıla yakın bir döneminde ordu ücretlerine yapılan en yüksek artış olduğu belirtildi. 
Habere göre yasanın Türkiye’ye yapılacak iki F-35 uçağını askıya almasının sebebi Türkiye’nin bir Rus füze savunma sistemi almak istemesi olarak ifade edildi. Yasa, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in 90 gün içinde Kongre’ye Türkiye’nin F-35 projesindeki rolüne ve Rus yapımı S-400’lerin Türkiye’ye yerleştirilme potansiyeline dair kapsamlı bir rapor sunmasını öngörüyor. ABD Savunma Bakanlığı, bu rapor Kongre’nin ilgili komisyonlarına sunulana kadar herhangi bir F-35 uçağını Türkiye’ye gönderemeyecek.
Lockheed Martin tarafından üretilen F-25 savaş uçakları yeni bütçede de Pentagon’un en pahalı silah sistemi olma özelliğini koruyor. Trump konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
\"Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası ordumuza ve modern tarih boyunca savaşlarda savaşan askerlerimize yapılan en önemli yatırımdır. Ordumuzu daha önce olmadığı kadar güçlendireceğiz ve güçlendirdik de. Yasa askeri görevdeki memurlarımıza en iyi uçak, gemi, tank ve füzeleri sağlıyor.\"

 

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