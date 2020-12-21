Trump, Evde Tek Başına 2'de "zorla" kadraja girmiş

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Evde Tek Başına 2'nin fotoğraf yönetmeni Julio Macat, Donald Trump'ın filmin çekimleri sırasında kadraja zorla girdiğini ifade etti.

Evde Tek Başına 2'de Trump'ın tek bir cümlesi bulunuyordu. Sahibi olduğu Plaza Otel'de çekilen sahnede Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu.

Metro'ya konuşan Macat, "Otelin lobisinde çekim yapıyorduk ve o (Trump) da oradaydı ve zorla kadraja girdi. Bir sahnede arkada görünmek istedi" dedi.

Çekimler sırasında bir buçuk ay Plaza'da kaldıklarını ifade eden Macat, "Tabii ki evet dedik çünkü onun otelinde çekim yapıyorduk" diye konuştu ve ekledi; "Yüzü iyice görünsün diye kameraya döndüğünü görebilirsiniz".

Daha önce filmin yönetmeni Chris Columbus da Trump'ın filmde zorla yer aldığını söylemişti. Insider'a konuşan Columbus, "Trump oteli kullanmamızı kabul etti. Ödemeyi yaptık. Ama aynı zamanda, 'Plaza'yı sadece beni de filme koyarsanız kullanabilirsiniz' dedi" aktarımında bulunmuştu.