Trump, eski kainat güzeline hakaret etti!

ABD'de başkanlık yarışında son kozlar paylaşılırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump yeni skandallara imza atmaya devam ediyor.

Trump'ın iğneleyici Twitter paylaşımlarının hedefinde bu kez eski kainat güzeli Alicia Machado vardı. Trump'ı ‘'cinsiyetçi'' olmakla suçlayan Machado'ya öfkelenen Cumhuriyetçi aday, eski kainat güzelinin kendisini hedef alabilmesi için Clinton tarafından desteklendiğini, hatta Clinton'ın desteğiyle Amerikan vatandaşı olduğunu ileri sürdü.

Trump, ayrıca ‘'iğrenç'' olarak nitelendirdiği eski güzellik kraliçesinin ‘'kirli bir geçmişe sahip olduğunu ve bir seks kasedi bulunduğunu'' öne sürdü.

Venezuela doğumlu Alicia Machado, Trump'ın şirketinin 1996'da düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olmuş, yarışmanın ardından kilo aldığı için Trump'ın cinsiyetçi hakaretlerine maruz kaldığını öne sürmüştü.

‘'Asıl seks kasedi Trump'ınki''

Trump'ın seks kasedi olduğunu iddia ettiği görüntülerin ise Machado'nun 2005 yılında İspanya'da katıldığı reality show'dan derlenen bazı görüntüler olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, Trump'ın söz konusu ifadelerini ‘'Trump için bile aşırı'' olarak nitelendirdi. Ayrıca Clinton'ın kampanyasında asıl seks kasedinin 2000 yılında bir limuzinde çekilen ve Trump'ın kendisinin başrolde olduğu görüntüler olduğu öne sürüldü.