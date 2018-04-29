Trump: Eski FBI başkanları Comey ve Mueller'ın arkadaşlıkları endişe verici

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey ile "Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi" iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI başkanlarından Robert Mueller arasındaki arkadaşlığın endişe verici olduğunu söyledi.

Amerikan televizyonu Fox News'a konuşan Trump, Comey ve Mueller'ın 'kardeş kadar yakın olduklarını' vurguladı.

Trump'ın "Mueller istifa etmeli mi?" sorusuna yanııt ise "Göreceğiz" oldu.

James Comey'i görevden alan Trump, soruşturmanın önünü tıkamakla suçlanmıştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein ise soruşturmayı yönetmesi için Robert Mueller'i özel savcı olarak atamıştı.

Mueller'in göreve atanması, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçileri memnun etmişti.

Trump, Comey'i görevden almasından birkaç gün sonra, Şubat ayında eski FBI Başkanı ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmelerin ses kayıtlarının olabileceğini ima eden tweetler atmıştı

Trump dün arka arkaya attığı iki tweette ise "Son zamanlarda rapor edilen tüm elektronik izleme ve yasa dışı bilgi sızdırmalar arasında, James Comey ile görüşmelerimin bir kaydı olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yok. Ben kayıt almadım, elimde hiçbir kayıt yok" yazdı.

Eğer elinde kayıtlar varsa Trump'ın bu kayıtları bugüne kadar ABD Kongresi'ne ulaştırması gerekiyordu.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra ABD Kongresi de, Rusya'nın Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahale edip etmediği iddialarını araştırıyor.

Eski FBI Başkanı James Comey, Rusya'ya yönelik iddialara dair Haziran ayı ortasında ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi'nde ifade vermişti.

Comey ifadesi sırasında Trump tarafından, "Rusya soruşturmasının gidişatını değiştirmek amacıyla görevden alındığımdan şüphem yok" demişti.

Eski FBI Başkanının, Trump'ın Rusya ile gizli bir anlaşması olup olmadığına ilişkin soruya yanıtı ise "Buna açık bir toplantıda cevap veremem" olmuştu.

Trump'ın ekibinin seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle işbirliği yaptığına ilişkin iddialar da soruşturmaların bir parçası.