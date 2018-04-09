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Dünya

Trump, Esad'a ‘hayvan' dedi; Rusya'dan yanıt geldi

"Esad, Suriye'nin meşru devlet başkanıdır”

09 Nisan 2018 19:45

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için ‘hayvan’ ifadesini kullanmasını eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Esad, Suriye'nin meşru devlet başkanıdır” dedi. Peskov, "Bize göre, bir ülkenin meşru liderine karşı bu gibi hakaretlerde bulunulmasının doğru olduğu söylenemez” diye ekledi. 

Suriye yönetiminin Doğu Guta’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bir kimyasal saldırı düzenlediği iddialarıyla ilgili de konuşan Peskov, araştırma yürütülmeden sonuca varıp belirli tarafları suçlamanın yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi. Peskov ayrıca, Rus dışişleri ve savunma yetkililerinin, Suriye'de kimyasal saldırı olarak gösterilip sahte görüntülerin servis edileceği bir provokasyonun hazırlanmakta olduğuna ilişkin kısa bir süre önce pek çok defa uyarıda bulunduğunu da anımsattı.

'Rusya, Türkiye ve İran’ın kimyasal saldırı konusunda ortak bir görüşü yok'

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Astana süreci kapsamında ortak çalışan Rusya, Türkiye ve İran'ın kimyasal saldırı iddiaları hakkında ortak bir görüşe sahip olup olmadığı sorusu karşısında, böyle bir şeyin iddiaların araştırılmasından önce mümkün olamayacağını ifade etti. 

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