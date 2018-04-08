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Dünya

Trump: Kimyasal saldırı nedeniyle Esad büyük bedel ödeyecek

Trump, Esad için "hayvan" ifadesini kullanırken Rusya ve İran'ı Esad'a destek vermekle suçladı

08 Nisan 2018 19:15

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ordusunun Doğu Guta'ya yönelik yapılan kimyasal saldırısına "Esad kimyasal saldırı nedeniyle büyük bedel ödeyecek" tepkisini gösterdi.

Duma'daki saldırının ardından Twitter'dan açıklama yapan Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

Trump, Esad için "hayvan" ifadesini kullanırken Rusya ve İran'ı da Şam yönetimine verdikleri destek için kimyasal saldırıda sorumluluk sahibi olmakça suçladı. 

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Suriye’de akılsızca düzenlenen KİMYASAL saldırıda kadın ve çocuklar da dahil pek çok ölü var. Bu acımasız eylemin gerçekleştirildiği bölge, Suriye ordusu tarafından kuşatıldı, o nedenler dışarıdan kimse buraya ulaşamıyor.

Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Rusya ve İran, Hayvan (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ı desteklemekten sorumlular. Ödenecek büyük bir bedel var. Bu bölgeyi derhal tıbbi yardım ve doğrulama için açın. Nedensiz bir insani felaket daha. MİDE BULANDIRICI!"

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