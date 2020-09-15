Trump: Esad'ı 'saf dışı' bırakmayı destekledim, dönemin Savunma Bakanı Mattis bunu istemedi

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Suriye'den gelen kimyasal silah saldırıları haberlerinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 'saf dışı' bırakmayı desteklediğini ancak dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis'in kendisini durduğunu söyledi. Trump, "Her şeyi ayarlamıştım. Mattis bunu yapmak istemedi" dedi.

Fox&Friends programına katılan Trump, kimyasal silah saldırısı haberlerinden sonra Esad'ı saf dışı bırakmak konusunu desteklediğini söyledi. Trump, sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyi ayarlamıştım. Mattis bunu yapmak istemedi. Mattis oldukça abartılan bir generaldi" dedi.