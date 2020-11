Trump: Esad'ı 'saf dışı' bırakmayı destekledim, dönemin Savunma Bakanı Mattis bunu istemedi

Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran gazetecilerden olan The Washington Post genel yayın yönetmeni yardımcısı Bob Woodward, 2018'de çıkan "Fear: Trump in the White House" (Korku: Trump, Beyaz Saray'da" adlı kitabında Trump'ın Suriye'de 2017 kimyasal silah saldırısı sonrası Esad'ı öldürmeyi desteklediğini yazmıştı.

Trump, 2018'de Woodward'ın kitabında yazanları "tamamen kurgu" diyerek yalanlamıştı.