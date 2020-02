Trump: Erdoğan, Suriye'de IŞİD'i yok edeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Suriye'de IŞİD'i yok edeceğini söylediğini" ifade etti.

Trump, Twitter hesabında şu mesajı yazdı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni güçlü bir biçimde Suriye’de IŞİD’den geriye ne kaldıysa onu temizleyecekleri konusunda bilgilendirdi. Ve o bunu yapabilecek bir adam ve ayrıca Türkiye hemen ‘yan komşu’. Askerlerimiz eve dönüyor!"

President @RT_Erdogan of Turkey has very strongly informed me that he will eradicate whatever is left of ISIS in Syria....and he is a man who can do it plus, Turkey is right “next door.” Our troops are coming home!