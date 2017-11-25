Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini net bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Görüşme ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray'dan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında 'Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.' ifadesi yer alırken, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Bölgesel işbirliği konuşuldu. Fikir birliği vurgulandı. YPG konusunda karar alınacak" denildi.

'İki lider ABD’den askeri teçhizat alımını da tartıştılar' ifadesinin yer aldığı Beyaz Saray'ın açıklamasında "Rakka’daki savaşın tamamlanmasının ardından IŞİD’in geri dönemeyeceği bir istikrar aşamasına doğru ilerlerken Başkan Trump daha önceki politikamızla tutarlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suriye’de sahadaki ortaklarımıza verilen askeri destek konusunda olması beklenen düzenlemelerle ilgili bilgi verdi" ifadesi dikkat çekti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan ile Trump görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam(dün) bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi zirvesi hakkında ABD Başkanı Trump ile bilgi paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de durulmuştur.

Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine de değinen iki lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dâhil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kalmışlardır.”

Beyaz Saray’dan açıklama

Washington’ın açıklamasında Ankara’nın açıklamasına kıyasla daha fazla detaya yer verildi.

Ankara’nın açıklamasında Soçi zirvesine atıf, ABD tarafının açıklamasında ise BM Güvenlik Konseyi kararıyla Cenevre sürecine atıf vardı. Beyaz Saray’ın açıklamasında terörle mücadelede işbirliği konusuna genel ifadelerle yer verilirken Ankara’nın açıklamasında DEAŞ, PKK, FETÖ’nün isimleri sıralandı. Beyaz Saray açıklamasında Türk tarafının ‘Trump artık YPG’ye silah gönderilmeyeceği sözü verdi’ şeklinde duyurduğu nokta dolaylı olarak teyit edildi. Başkan Trump’ın Suriye’de sahadaki askeri ortaklara verilen destek konusundaki politikada beklenen düzenlemeler konusunda Erdoğan’a bilgi verdiği belirtildi.

Beyaz Saray’ın açıklamasının tam metni şöyle:

- Başkan Donald Trump bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

- Başkan Trump, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortalığın, özellikle terörizmin her haline karşı mücadele ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi açısından önemini tekrarladı.

Ankara ‘Soçi’ ABD ‘Cenevre’ dedi

- Suriye konusunda iki lider Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının uygulanmasının ve bu ülkede devam eden iç savaşın barışçıl çözümü için BM öncülüğünde devam eden Cenevre sürecinin desteklenmesinin önemini görüştüler.

- Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan insani krizin sonlandırılması, Suriyelilerin evlerine dönmesine izin verilmesinin ve hem kötü niyetli müdahalelerden hem de teröristler için güvenli bölgelerden arındırılmış birleşik bir Suriye’nin istikrarının sağlanması ihtiyacını vurguladılar.

Rakka’daki savaşın tamamlanmasının ardından IŞİD’in geri dönemeyeceği bir istikrar aşamasına doğru ilerlerken Başkan Trump daha önceki politikamızla tutarlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suriye’de sahadaki ortaklarımıza verilen askeri destek konusunda olması beklenen düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

- İki lider ABD’den askeri teçhizat alımını da tartıştılar.