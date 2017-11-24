Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump, Erdoğan'a ABD'nin YPG'ye artık silah vermeyeceğini net bir şekilde söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini net bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan-Trump görüşmesinde Soçi Zirvesi, Suriye krizi ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi.

"ABD, artık YPG'ye silah vermeyecek"

Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Soçi Zirvesi ile ilgili bilgiler aktarmıştır. Suriye’de siyasi çözüm ile ilgili Rusya ve AB’nin görüşleri örtüşüyor. Suriye’nin sınır bütünlüğünün saygı duymayan ve buna karşı olan grupların kongrede yer almayacağı belirtildi. Üç ülke katılımcılara birlikte karar verecek. Bizim ABD ile ilişkilerimizi olumsuz anlamda en çok etkileyen konulardan birisi ABD‘nin YPG’ye verdiği silahlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki rahatszılığını iletmiştir.

Talimat verdiğini bundan sonra silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önce son verilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade etmiştir. Konuşmanın sonuna doğru bu sözlerini teyit etmiş ve Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’a talimat verdiğini ifade etmiştir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğani görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter'dan duyurmuştu

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan ile bu akşam telefonda görüşeceğim" mesajını paylaşmıştı.

"Ortadoğu'ya barış getirilmesini konuşacağız" diyen ABD Başkanı Donald Trump, üstü kapalı olarak ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu politikasını eleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ortadoğu'ya girmemiz başından beri hataydı. Trilyonlarca dolara ve birçok cana mal oldu" ifadelerini de kullanmıştı.

"Ortadoğu'da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere (ABD saatiyle) bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Bu işi çözeceğim ama en başında hayatlar ve dolarlar (6 trilyon) kaybetmemiz hataydı."