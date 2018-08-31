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Dünya

Trump: Erdoğan beni hayal kırıklığına uğrattı

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi

31 Ağustos 2018 11:19

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Bloomberg News televizyonuna konuşan Trump, İsrail’in bir Türk vatandaşını serbest bırakması için yardım ettikten sonra, Pastör Brunson’un serbest bırakılmamasını, \"Kişsel olarak hayal kırıklığı içindeyim\" diye niteledi.
Trump, \"Birisini onun için geri gönderttim. Büyük hayal kırıklığına uğradım, ama herşeyin nasıl halledileceğine bakacağız” diye konuştu.

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