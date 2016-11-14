Trump ekibini kuruyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump yönetim kadrosunda yer vereceği isimler ve başkanlığının ağırlıklı konularının hangileri olacağı hususunda ilk kararlarını verdi. Trump, Cumhuriyetçi Parti Başkanı Reince Priebus'u Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'ne, sağ muhafazakâr seçim kampanyası menajeri Stephen Bannon'u ise kıdemli danışmanlığına atadı.

Washington'un siyasi işleyişini yakından tanıyan tecrübeli bir isim olan Priebus Cumhuriyetçi Parti'nin klasik çizgisini temsil ediyor. Bannon ise eleştirmenlerinin radikal saydığı sağ muhafazakâr görüşlü bir ‘siyasi amatör' olarak vasıflandırılıyor.

Donald Trump Priebus ve Bannon'un seçim zaferinde önemli payı bulunan yüksek nitelikli kişiler olduklarını ve onların yardımıyla ‘yeniden büyük Amerika'yı yaratmaya çalışacağını' söyledi.

Priebus Özel Kalem Müdürü olarak Başkan'ın idari kadrosunu koordine edecek. Priebus'un Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi parti ve öncelikle uzun zamandır birlikte çalıştığı Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan arasında ‘köprü' vazifesi görmesi bekleniyor.

Donald Trump, aşırı muhafazakâr sayılan ‘Breitbart News' yöneticisi Stephen Bannon'u ağustos ayında kampanya ekibine dâhil etmişti. Bannon muhafazakârlar tarafından da aşırı provokasyonları nedeniyle eleştirilmekteydi.

Kaçak göçmenleri sınır dışı edecek

Donald Trump televizyona verdiği mülakatta, kendisini protesto eden göstericilerin ‘Trump'ı iyi tanımadıklarını' ve ‘kimsenin kendisinden korkmasına gerek olmadığını' söyledi. Seçimden sonra azınlıklara yapılan sözle saldırıların artmasına da değinen Trump, ‘bunları duymaktan nefret ettiğini ve bu gibi davranışların kendisini üzdüğünü' belirtti. Donald Trump eşcinsel evliliklerle ilgili bir soruya da ‘yüksek mahkeme'nin bu konudakı kararına saygılı olacağı ve eşcinsel evliliklere karşı olmadığı' yanıtını verdi.

Donald Trump muhafazakâr çizgisine sadık kalarak Yüksek Mahkeme'ye sadece kürtaja karşı olup silah sahibi olma özgürlüğüne saygı duyan hakimleri atayacağını, Başkan Obama'nın sağlık reformunda da değişiklik yapacağını duyurdu. ABD'nin seçilmiş başkanı çete üyesi olan ve uyuşturucu ticareti yapan iki ila üç milyon kaçak göçmeni sınır dışı edeceğini açıklamış ve yılda 400 bin dolarlık başkanlık maaşı yerine sadece sembolik anlamda bir dolar alacağını söylemişti.

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DW, afp/AG, BÖ