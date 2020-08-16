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Dünya

Trump, Edward Snowden'in affı konusuna 'göz atacağını' söyledi

Snowden, sığınma hakkı aldığı Rusya'da yaşıyor

16 Ağustos 2020 11:19

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden hakkında af çıkarma konusuna 'göz atacağını' söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Trump, 2013'te ABD'ye ait hassas belgeleri ifşa ettikten sonra Hong Kong'a giden daha sonra Rusya'nın sığınma hakkı vermesiyle Moskova'da yaşamaya başlayan Snowden hakkında konuştu. Trump, basın toplantısında Snowden dosyası hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını ancak affa karşı çıkan güçlü argümanlar duyduğunu söyledi.

Trump, meseleyle ilgileneceğini söyleyerek "Edward Snowden meselesine ciddi bir şekilde bakacağım" dedi. 

2016'da Snowden hakkında af çıkması için bir imza kampanyası başlatılmış, "Snowden'a Af" kampanyası 1milyon imzaya ulaşmıştı. 

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