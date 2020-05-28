Trump, dünyayı sarsan George Floyd cinayeti hakkında konuştu: Adalet yerini bulacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşın boğazına diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve bir başka memurun cinayete müdahale etmemesi hakkında "adaletin yerini bulacağını" söyledi.

Daha sonra ertelenen SpaceX'in insanlı uzay görevi kapsamında Crew Dragon kapsülünün fırlatılmasını izlemek üzere Kennedy Uzay Merkezi'ne gelen Trump'a bir basın mensubu tarafından cinayetle bağlantılı 4 memurun tutuklanıp tutuklanmaması gerektiği soruldu. Trump, "Bir gün sonra elinde tam bir rapor olacağını" söyledi

Kısa süre sonra Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, "çok üzücü ve trajik" olarak nitelendirdiği olay hakkında kendi talebiyle Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olay hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.

Trump, polis memuru tarafından öldürülmesini dünya çapında ses getiren Floyd'un ailesi ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi ve ekledi; "Adalet yerini bulacak".

Floyd'un kelepçeliyken boğularak öldürüldüğünün görüldüğü video dünya genelinde milyonlara ulaştı. Olay ABD'nin çeşitli noktalarında protestoları tetiklerken, polisin zaman zaman sert karşılık verdiği görüldü.